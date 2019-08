Drogenhandel im Darknet : Zwölf Bandenmitglieder in Bonn angeklagt

Bonn Wegen millionenschweren Rauschgifthandels im Darknet müssen sich demnächst zwölf Mitglieder einer Drogenbande vor dem Bonner Landgericht verantworten.

Die Käufer hätten die verbotene Ware in Mengen zwischen einem Gramm und einem halben Pfund auf verschiedenen Accounts und Marktplätzen im „dunklen Netz“ bestellt und mit der Internet-Währung Bitcoins bezahlt. Die Bestellungen wurden in zwei großen Lagerräumen im Bonner Raum abgepackt, adressiert und in Postshops oder zahlreichen Briefkästen in der Region abgeworfen.