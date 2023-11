Druck wird erhöht Zweitägige Warnstreiks an den sechs Unikliniken in NRW

An den sechs Unikliniken in Nordrhein-Westfalen soll am Donnerstag ein zweitägiger Warnstreik beginnen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten dazu aufgerufen. Sie will mit den Warnstreiks den Druck auf die Arbeitgeber im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes der Länder erhöhen. Verdi rechnet mit rund 1500 Streikenden an den Universitätskliniken in Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln und Münster sowie in dem ebenfalls vom Warnstreik betroffenen Justizkrankenhaus Fröndenberg.