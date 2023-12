Hochdotierter Leibniz-Preis Zwei Wissenschaftler aus NRW bekommen wichtigsten Forschungsförderpreis in Deutschland

Die Mathematikerin Eva Viehmann (Universität Münster) und der Kryptographie-Professor Eike Kiltz (Universität Bochum) bekommen jeweils ein Preisgeld von 2,5 Millionen Euro, das sie in den kommenden sieben Jahren für ihre Forschung verwenden können, wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) am Donnerstag in Bonn mitteilte. Insgesamt werden zehn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ausgezeichnet.