19-Jähriger in U-Haft : Zwei Verletzte nach Messerstichen in Bochum

Bochum In Bochum-Wattenscheid hat es am späten Freitagabend eine Messerstecherei gegeben. Zwei junge Männer wurden verletzt - mindestens einer davon so schwer, dass eine Mordkommission ermittelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf einem Spielplatz sei es am späten Freitagabend zu einer Auseinandersetzung gekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei soll ein alkoholisierter 19-jähriger Bochumer zwei 27-jährige Wattenscheider mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Sie kamen in Krankenhäuser.

„Lebensgefahr besteht zum jetzigen Zeitpunkt nicht“, hieß es am Sonntagmittag. Der 19-jährige mutmaßliche Täter wurde von Polizisten festgenommen, als er während der Aufnahme des Falls an den Tatort zurückkehrte. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

(jco/dpa)