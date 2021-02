Zwei Verletzte bei Trier : Straße mitsamt Auto und Lastwagen eingesackt

Kordel/Trier Auf gut zehn Metern ist in der Nähe von Trier eine Straße komplett weggebrochen. Ein Lastwagen und ein Auto wurden mit in die Tiefe gerissen. Der Regen der vergangenen Tage hat den Erdboden aufgeweicht.

Nach heftigen Regenfällen ist eine Straße in der Nähe von Trier in Rheinland-Pfalz mitsamt eines Autos und eines Lastwagens komplett weggebrochen. In der Straße klaffte am Montag eine gut zehn Meter große Lücke. Es habe sich ein „kleiner Krater“ gebildet, in den die Fahrzeuge gerutscht seien, sagte ein Sprecher der Polizei in Trier. „Die Straße ist komplett eingebrochen.“ Zwei Personen seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Wahrscheinlich seien die Niederschläge der vergangenen Tage der Grund dafür, dass die Straße an der Stelle unterspült wurde und abrutschte. Die schmale Straße in der Gemeinde Kordel sei bis auf weiteres gesperrt.