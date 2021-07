Wiederbelebung erfolglos : Zwei Tote in überflutetem Keller in Geilenkirchen

Geilenkirchen Zwei Senioren sind leblos in Geilenkirchen in einem überfluteten Keller gefunden worden. Sie starben noch am Einsatzort, die Todesursache ist noch unklar.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Rettungskräfte haben in einem überfluteten Keller eines Hauses in Geilenkirchen (Kreis Heinsberg) am Donnerstag zwei leblose Personen gefunden. Die Wiederbelebungsversuche blieben nach Mitteilung der Polizei erfolglos.

Nach ersten Ermittlungen handelte sich um zwei Bewohner des Hauses im Alter von 74 und 78 Jahren. Sie starben noch am Einsatzort. Die genaue Todesursache ist noch Teil der Ermittlungen, wie die Polizei mitteilte.

(chal/dpa)