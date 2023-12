Künstler verarbeiten den Heimatverlust Als die Dörfer verschwanden - Kohle und die Kunst

Gert Behr hatte früh erkannt: „Das geht hier zu Ende. Es muss jemand dokumentieren, was mit meiner Heimat passiert“, erinnert er sich. Da war auf der einen Seite der Ansatz, möglichst jedes Gebäude, jede Straße, aber auch die Bilder des menschlichen Zusammenlebens zu dokumentieren. Und dann wurde Fotokunst daraus in einer ganz eigenen Bildsprache, die auch die Gefühle des Fotografen offenlegen. Kaum etwas kann aussagekräftiger sein als die halb abgerissenen Gebäude, die verletzte Landschaft, die Behr mit Hilfe einer besonderen Fototechnik regelrecht zu Gemälden werden ließ. Die rühren an, faszinieren und fesseln zugleich in ihrer Ästhetik des Morbiden, des Gespenstischen. Ob in Schwarz-Weiß oder in Farbe, bei seinen Fotografien lässt Behr seine Handschrift erkennen. Er schafft auf seinen Bildern eine besondere Atmosphäre, durch Licht und Schatten, durch den Bildschnitt, die Farben oder auch Grau-Abstufungen. Er sagt: „Mich haben mal Leute von auswärts gefragt, ob das auf meinen Bildern noch Deutschland ist?“ Da ragt von der fast abgerissenen katholischen Kirche in Alt-Otzenrath nur noch ein Stück des Kirchturms in den sich verdunkelnden Himmel. Oder da führt eine Straßenkreuzung ins Nichts, im Hintergrund häuft der Kohlebagger die Reste der zerstörten Straße an. Ein Himmel, dessen Farben von Rot ins dunkle Blau übergehen, auf einem anderen Foto verschiedene Brauntöne, das ist Behrs Fotomalerei. Die Faszination, die auch der Zerstörung innewohnt, hat er meisterlich festgehalten.