Zwei Jahre Krieg in der Ukraine Demos zum Jahrestag des russischen Angriffskrieges in NRW geplant

Zum zweiten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine wollen an diesem Samstag in Nordrhein-Westfalen viele Menschen für Demonstrationen und Kundgebungen auf die Straße gehen. Allein in Köln sind zwei größere Veranstaltungen angekündigt. Eine davon soll am Dom für Solidarität mit der Ukraine werben. Endlich müssten „alle notwendigen militärischen und humanitären Ressourcen“ für die Ukraine bereitgestellt werden, fordert der deutsch-ukrainische Verein Blau-Gelbes Kreuz in einem Aufruf. Die Veranstalter haben 5000 Teilnehmer angemeldet. Angekündigt sind auch Politiker wie der SPD-Fraktionschef im Bundestag, Rolf Mützenich, die NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) und der Chef der NRW-Staatskanzlei, Nathanael Liminski (CDU).