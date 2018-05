Zusammenstoß in Hamm: Zwei Frauen bei Auffahrunfall schwer verletzt

Hamm Bei einem Unfall in Hamm erlitten am Abend zwei Frauen schwere Verletzungen. Ein Fahrer war auf einen bremsenden Wagen aufgefahren.

Der Auffahrunfall ereignete sich am Mittwoch gegen 18.50 Uhr auf der Kamener Straße in Hamm. Ein 55-Jähriger fuhr den Polizeiangaben zufolge in Höhe Weetfelder Straße auf einen VW Golf auf, der vor ihm gebremst hatte. Dann schob er den Wagen in ein weiteres Fahrzeug.