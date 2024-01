NRW in Spitzengruppe Zuzahlung für das Pflegeheim wieder teurer

Die Entlastungszuschläge, die mit längerem Heimaufenthalt steigen, waren mit einer Reform der Ampel-Koalition zum 1. Januar gerade erhöht worden. Mit dem höchsten Zuschlag ab dem vierten Jahr im Heim stiegen die selbst zu zahlenden Anteile nun in NRW auf 2107 Euro im Monat (bundesweiter Schnitt: 1750 Euro). Das waren 102 Euro mehr als am 1. Januar 2023 (bundesweit: plus 79 Euro). Am günstigsten waren Heimplätze im ersten Jahr demnach in Sachsen-Anhalt mit durchschnittlich 2017 Euro im Monat.