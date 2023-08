Statistik zur Unterbringung Wie Flüchtlinge auf die NRW-Kommunen verteilt sind

In den Sammeleinrichtungen für Geflüchtete in Nordrhein-Westfalen wird es von Woche zu Woche voller. Aus Sicht der Sicherheitsbehörden kann es deswegen vermehrt zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommen. „In Flüchtlingsunterkünften leben Menschen verschiedener Ethnien, Herkunft und Kulturen auf teilweise begrenztem Raum miteinander. Nicht wenige Flüchtlinge haben in ihren Heimatländern oder auf der Flucht traumatische Erfahrungen gemacht“, sagte ein Sprecher des NRW-Innenministeriums. „Unter diesen besonderen Umständen kann es auch zu Konflikten kommen, die die Erforderlichkeit polizeilichen Einschreitens nach sich zieht“, betonte der Sprecher.