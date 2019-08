Zum Weltkatzentag 2019 : Wählen Sie die tollste Katze aus NRW

Düsseldorf Zum Weltkatzentag suchen wir die tollste Katze aus NRW. Wir haben zahlreiche Bilder von wirklich fotogenen Stubentigern bekommen. Wählen Sie Ihren Favoriten unter den 15 Finalisten!

Zum Weltkatzentag am 8. August suchen wir die schönste Katze aus NRW. Wir haben einige Hundert Einsendungen bis zur Frist am Freitag um 16 Uhr bekommen - leider können wir nicht alle Bilder zeigen. Wählen Sie nun unter den 15 Finalisten Ihre Favoriten.

Die Gewinnerkatze stellen wir am 8. August in einem Porträt in der Rheinischen Post und auf RP Online vor. Sie kann sich außerdem auf ein buntes Leckerchen-Paket freuen.