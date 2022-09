Zum Tod von Elizabeth II. : Auf den Spuren der Queen in NRW

Foto: Bretz Andreas/Bretz, Andreas (abr) 9 Bilder Besuche der Queen in NRW

Düsseldorf Gleich mehrfach war Elizabeth II. während ihrer Regentschaft in NRW zu Gast, besuchte unter anderem Düsseldorf, Duisburg und Weeze. Aber auch schon vorher soll es sie ins Rheinland gezogen haben – der Liebe wegen.

Von Jörg Isringhaus

Statt eines Huts trug Queen Elizabeth II. bei ihrem ersten Staatsbesuch 1965 in Deutschland vorübergehend einen Schutzhelm über ihrem Kopftuch – damals besichtigte sie das Hüttenwerk Huckingen der Mannesmann AG in Duisburg und ließ sich einen Ofenabstich zeigen. Es war einer von mehreren Aufenthalten der Monarchin in Nordrhein-Westfalen während ihrer langen Regentschaft. Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) würdigte die am Donnerstag verstorbene Königin als eine der „bedeutendsten und pflichtbewusstesten Monarchinnen der Zeitgeschichte“, die bei ihren Besuchen 1965 und 2004 die Herzen der Nordrhein-Westfalen berührt habe.

Die Queen zu Gast in NRW – das sei „Ausdruck gelebter Freundschaft und tiefer Verbundenheit zwischen unseren Ländern“ gewesen. Tatsächlich meinte Elizabeth II. es nicht nur geografisch, wenn sie NRW als das Bundesland bezeichnete, das Großbritannien am nächsten lag, und machte auch neben den offiziellen Visiten häufiger Station an Rhein und Ruhr.

Am 18. Mai 1965 landeten die Queen und ihr Gatte Prinz Philip zu ihrem ersten Staatsbesuch am Flughafen Köln/Bonn, wo sie mit 21 Salutschüssen empfangen wurde. Es war das erste Mal seit 56 Jahren, dass ein britischer Monarch deutschen Boden betrat, entsprechend groß war das Interesse. Bundespräsident Heinrich Lübke begrüßte Elizabeth II. in der Villa Hammerschmidt in Bonn, von dort ging es insgesamt elf Tage durch Deutschland, zu den letzten Aufenthalten der Reise zählten Köln, Duisburg und Düsseldorf, auch das westfälische Soest stand auf der Liste.

Am 25. Mai fuhr sie gemeinsam mit dem damaligen nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Franz Meyers (CDU) Kostenpflichtiger Inhalt in einer offenen Limousine durch Düsseldorf und ließ sich von den Menschen am Wegesrand feiern. Vorher wurde auf Schloss Benrath gefrühstückt, später ging es an Bord der „MS Stadt Duisburg“ weiter ins Kostenpflichtiger Inhalt Ruhrgebiet und dort ins Stahlwerk.

Beim zweiten Staatsbesuch der Monarchin im Jahr 2004 reichte es in NRW nur für eine rund fünfstündige Stippvisite in Düsseldorf. Im Landtag, zu dem sie stilvoll im roten Bentley kutschiert wurde, sprach sie über das Leid, das der Zweite Weltkrieg auf beiden Seiten hinterlassen habe und betonte die Freundschaft zwischen Deutschland und Großbritannien, was die Anwesenden mit Standing Ovations belohnten. Beim anschließenden Essen im Ständehaus unterhielt sie sich unter anderem angeregt mit dem damaligen NRW-Ministerpräsidenten Peer Steinbrück (SPD). Danach flog die Regentin zurück in ihre Heimat.

Neben diesen hochoffiziellen Auftritten war Elizabeth II. aber auch mehrfach in NRW, weil in dem Bundesland, das den Briten seine Existenz verdankt, an verschiedenen Standorten auch britische Truppen stationiert waren. So besuchte die Queen am 23. Mai 1984 britische Soldaten in Dortmund und nahm als Ehren-Oberst der Nappier Barracks in Brackel eine Militärparade ab. Rund 10.000 Zuschauer durften das etwa halbstündige Spektakel auf dem Kasernengelände verfolgen. Während ihres zweitägigen Aufenthalts traf Elizabeth II. auch den damaligen Oberbürgermeister Günther Samtlebe und trug sich ins Goldene Buch der Stadt ein. Heute wird das Gelände der Nappier Barracks, die 1995 die Stadt verließen, vom BVB und als Golfplatz für den Royal St. Barbara’s Dortmund Golf Club genutzt.

Foto: dpa/Danny Lawson 11 Bilder Die schönsten Momente der Queen

Auch das eigens für die königliche Visite angeschaffte Goldene Buch der Stadt Weeze schmückt ein Eintrag der Queen. Am 23. November 1990 besuchte sie dort Einheiten der Royal Air Force am ehemaligen Militärflughafen Laarbruch. Fünf Stunden blieb die Königin; der Besuch markierte einen Höhepunkt sowohl in der Geschichte des Flughafens als auch der Stadt. Von Weeze aus ging es für ein etwa einstündiges Gespräch mit dem damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker weiter nach Bonn und danach zurück nach England.

Die britische Rheinarmee spielte auch eine Rolle bei den Beziehungen der Queen zu Krefeld. Dort war in den 1940er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, noch vor ihrer Regentschaft, Offizier Philip Mountbatten stationiert, ihr damaliger Verlobter. Thronanwärterin Elizabeth II. soll ihn dort in einer Villa in Bockum mehrfach besucht haben. Dokumente, die das belegen, existieren allerdings nicht mehr. Die Villa war damals von einem großen Park umgeben, also ein abgeschiedener Ort. Im Jahr 1946 machte Philip seiner geliebten Elizabeth den Verlobungsantrag – möglicherweise, so viel romantische Fantasie muss ein, sogar in der Krefelder Villa.