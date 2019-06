Zum Tag der Blutspende : Tausche Blut gegen Kinokarten

Ratingen Wegen des demografischen Wandels brechen die Blutspender weg. Die CDU in NRW könnte sich gut vorstellen, den Spendern Gutscheine fürs Kino oder Schwimmbad zu geben. Auch Grüne und SPD sind offen für neue Anreize.

„Die Baby-Boomer-Generation fällt langsam als Spender aus. Gleichzeitig kommt aber von unten kaum was nach“, sagt Stephan Küpper, Sprecher des DRK Nordrhein. Ändert sich daran nichts, könnte eine alternde Gesellschaft langfristig nicht mit Blut in Therapie und Notfallversorgung behandelt werden: „Unsere Gemeinschaft steht vor der großen Herausforderung, den langfristigen Blutspender-Rückgang aufzuhalten.“

Derzeit stehen laut DRK in Nordrhein-Westfalen lediglich 290.000 Menschen für rund 75 Prozent des Aufkommens an Blut zur medizinischen Versorgung von knapp 18 Millionen Einwohnern zur Verfügung. Bis zum 76. Geburtstag darf man Blut spenden, das Einstiegsalter liegt bei 18. Wie wichtig es ist, dass Krankenhäuser ausreichend Blutkonserven vorhalten oder im Notfall schnell welche bestellen können, zeigt die Amokfahrt in Münster im vergangenen Jahr mit vier Todesopfern und zahlreichen Schwerverletzten. In solchen Fällen werden dringend viele Blutkonserven benötigt. Die örtliche Klinik habe blitzschnell reagiert und frische Konserven geliefert bekommen, sagt Küpper. „Das Blut der vielen Freiwilligen, die spontan spendeten, hätte den Opfern nämlich nichts genutzt. Das muss erst aufbereitet werden, und das dauert einen Tag“, erklärt Küpper. Für die Schwerverletzten hätte das zu lange gedauert. „Daran sieht man, wie wichtig es ist, einen Vorrat zu haben“, so der DRK-Sprecher.