Zum Start der Sommerferien in NRW Flughafen Düsseldorf rechnet Sonntag mit 75.000 Fluggästen

Der Düsseldorfer Flughafen rechnet am ersten Ferienwochenende mit mehr als 215.000 Fluggästen. „Spitzentag ist Sonntag mit über 75.000 Passagieren“, berichtete Nordrhein-Westfalens größter Flughafen. Insgesamt erwarte man im Ferienzeitraum rund 3,3 Millionen Fluggäste - sechs Prozent mehr Passagiere als in den Sommerferien des Vorjahres. Im Schnitt würden bis zum letzten Ferientag am 20. August täglich fast 70.000 Reisende erwartet.