Aussichten für Juli Zum Ferienstart meldet sich der Sommer zurück

Selbst wenn sich die deutsche Mannschaft bislang gut schlägt bei der Fußball-Europameisterschaft, mag sich kein Sommermärchen-Gefühl einstellen – weil der Sommer doch etwas schwächelt. Zumindest aber für die letzte EM-Woche sieht es besser aus: Ab Sonntag schaltet das Wetter wieder auf sommerlichere Temperaturen um, an den beiden Halbfinaltagen am Dienstag und Mittwoch könnte es sogar schwül-warm werden. Was allerdings auch die Wahrscheinlichkeit von Gewittern wieder erhöht. Überhaupt wird es – pünktlich zum Sommerferienstart in NRW – zwar wärmer, eine stabile Schönwetterlage ist laut den Mittel- und Langfristprognosen allerdings vorerst nicht in Sicht.