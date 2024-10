Kranich & Co überqueren NRW Die Vögel ziehen Richtung Süden – neun Dinge, die Sie wissen müssen

Generell kann ein kalter Frühherbst oder ein milder Spätwinter den Vogelzug beschleunigen beziehungsweise die Zeit in den Winterquartieren verkürzen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) hat der Kaltlufteinbruch in Mitteleuropa in diesem September zu einigen gestrandeten Schwalben geführt, die die Alpen wegen der tiefen Schneefallgrenze und Dauerregen nicht mehr überwinden konnten. Vor 50 Jahren gab es eine ähnliche Situation mit einem lang anhaltenden mitteleuropäischen Kaltlufteinbruch, so dass Tierschutzorganisationen dazu aufriefen, entkräftete Schwalben einzusammeln und per Auto, Zug oder Flugzeug über die Alpen nach Süden zu bringen. Auch die aktuelle Wetterlage in den Alpen mit zuletzt niedriger Schneefallgrenze ist für die Vögel nicht gerade günstig.