Zugvögel sind in NRW unterwegs Wie man Kranich, Gans und Co. erkennt

Die ersten Kraniche sind bereits Anfang Oktober unterwegs. In den frühen Morgenstunden brechen die Tiere auf und fliegen mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern von Norden in Richtung NRW. Sie streifen das östliche Ruhrgebiet und fliegen dann entlang des Rheins bis nach Bonn. Manche Kraniche sind auch auf einer etwas westlicheren Zugroute unterwegs, weshalb vereinzelt auch Tiere am Niederrhein und in der Eifel beobachtet werden können. Von NRW aus geht es für die Vögel weiter über den größten französischen Rastplatz, dem Lac du Der Chantecoq in der Champagne, bis in die Überwinterungsgebiete in Spanien und Portugal.