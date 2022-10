Die Blässgans ist ein regelmäßiger Wintergast in Europa. Man erkennt sie an ihrem dunkel graubraunen Gefieder, ihrer hellen Unterseite mit schwarzen Flecken am Bauch und ihrer weißen Blässe von der Schnabelwurzel bis zur Stirn. Das Brutgebiet der Blässgänse ist in den arktischen Gebieten vom Norden Russland bis nach Ostsibieren und Grönland. Nur von September bis Februar sind sie hier bei uns zu sehen. Sie fliegen in einer V-Formation und nutzen den Windschatten des Ersten. Mit ein bisschen Glück kann man sogar beobachten, wie sich die Voranfliegenden abwechseln.