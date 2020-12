Rekonstruktion des Zugunglücks von Meerbusch : Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte – und was danach passierte

Diese Luftaufnahme vom Tag nach der Kollision zeigt das Ausmaß der Zerstörung: Drei Güterwaggons sind entgleist, der Regionalexpress vorne gestaucht. Foto: dpa/Arnulf Stoffel

Meerbusch/Düsseldorf Eine Verkettung von Fehlern führte am 5. Dezember 2017 zum Eisenbahnunfall bei Meerbusch-Osterath. Unsere Rekonstruktion beginnt 18 Minuten vor der Kollision der Züge. Nach dem Zusammenstoß mussten die Verletzten fast zwei Stunden auf ihre Rettung warten.

Es gibt nur wenige Katastrophen, die eine einzige Ursache haben. Meist sind es Verkettungen von Fehlern, die zum Unglück führen. So war es auch im Fall des Eisenbahnunfalls von Meerbusch, der 41 Verletzte forderte. Das Unglück nahm bereits 18 Minuten vor dem Zusammenstoß von Personen- und Güterzug seinen Lauf.

Nach Ermittlungsergebnissen der Staatsanwaltschaft Düsseldorf trifft den Lokführer des Rhein-Münsterland-Expresses RE 7, der auf das Ende des Güterzugs auffuhr, keine Schuld. Verantwortlich für das Unglück sind die Fahrdienstleiterinnen, die am Abend des 5. Dezember 2017 in den Stellwerken Neuss-Weißenberg und Meerbusch-Osterath der Bahn ihren Dienst versehen haben. Sie machten Fehler, vertauschten etwa Zugnummern. „Letztlich führte menschliches Versagen zu dem Unglück“, sagt Staatsanwalt Uwe Kessel, der sich intensiv mit dem Fall befasst hat.

Foto: Kandzorra, Christian 14 Bilder Die Betroffenen drei Jahre nach dem Zugunglück von Meerbusch

Beide Fahrdienstleiterinnen mussten wegen fahrlässiger Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr Geldstrafen zahlen – die Fahrdienstleiterin in Weißenberg 90 Tagessätze à 55 Euro, ihre Kollegin in Osterath 60 Tagessätze à 50 Euro. Inzwischen ist das Verfahren strafrechtlich abgeschlossen, doch auch mehr als zwei Jahre nach dem Unglück fordern beispielsweise Versicherungen noch immer Akteneinsicht. Der Fall umfasst bei der Staatsanwaltschaft einen Umzugskarton voller Akten.

Kostenpflichtiger Inhalt Um den Hergang des Unglücks zu verstehen, muss man wissen: Drei Züge waren direkt oder indirekt beteiligt – zwei Güterzüge und ein Personenzug. Alle drei Züge fuhren am Dienstagabend, 5. Dezember 2017, in dieselbe Richtung: von Neuss aus in Richtung Meerbusch und weiter nach Krefeld.

Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, sind Bahnstrecken in Abschnitte unterteilt, in sogenannte Blöcke. In einem Abschnitt sollte sich nur ein Zug befinden, um Kollisionen zu vermeiden. Die Fahrdienstleiter in den Stellwerken behalten den Überblick, verfolgen Zugnummern in einem Meldesystem, stehen per Funk miteinander in Kontakt und können im Notfall eingreifen, indem sie etwa den Lokführern Anweisungen geben. Das System ist alt, gilt aber als sicher. „Es kann aber in solchen Momenten gefährlich werden, in denen Menschen eingreifen“, sagt Staatsanwalt Uwe Kessel.

Das ist in Meerbusch passiert – mit fatalen Folgen. Kostenpflichtiger Inhalt Das Unglück löste einen der größten Einsätze von Rettungskräften im Rhein-Kreis Neuss aus. Das große Problem der Einsatzkräfte an der Unglücksstelle: Sie konnten den Personenzug nicht betreten und Verletzte nicht versorgen, weil die abgerissene Oberleitung nicht geerdet war und der gesamte Zug unter Strom stand. Eine Berührung von außen hätte tödliche Folgen haben können.

Anhand minutengenauer Protokolle lässt sich das Unglück rekonstruieren. Nach den Ermittlungsergebnissen der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und den Untersuchungen der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung ist von folgendem Ablauf auszugehen.

Dienstag, 5. Dezember 2017, 19.09 Uhr: Die Fahrdienstleiterin im Stellwerk Neuss-Weißenberg weist einem Güterzug des Unternehmens RheinCargo, der sich bei Neuss befindet, in ihrem Zugnummern-Meldesystem irrtümlich eine falsche Nummer zu. Woher die falsche Nummer stammt, ist nicht bekannt.

19.12 Uhr: Der RheinCargo-Güterzug, dem die Fahrdienstleiterin in Neuss-Weißenberg die falsche Nummer gegeben hat, fährt aus Richtung Neuss kommend in den Streckenabschnitt zwischen Neuss und Meerbusch.

19.15 Uhr: Die Fahrdienstleiterin in Neuss-Weißenberg begeht einen zweiten Fehler: Sie gibt jetzt dieselbe falsche Nummer erneut ins System ein – für einen anderen Zug bei Neuss. Dadurch springt die Nummer in der Meldeanlage vom Güterzug zwischen Neuss und Meerbusch zurück in den vorherigen Streckenblock bei Neuss.

Im Stellwerk Meerbusch-Osterath taucht jetzt in der Zugnummern-Meldeanlage für die Strecke zwischen Neuss und Meerbusch eine Fehlernummer auf: Tatsächlich fährt dort der RheinCargo-Güterzug, dem die Fahrdienstleiterin in Neuss-Weißenberg anfangs eine falsche Nummer gegeben hatte.

19.16 Uhr: Jetzt macht die Fahrdienstleiterin im Stellwerk Osterath einen fatalen Fehler: Sie löscht die bei ihr aufgelaufene Fehlernummer aus dem System und überschreibt sie mit der Nummer eines anderen Güterzuges, einem der Deutschen Bahn, der in derselben Richtung unterwegs ist. Dabei handelt es sich in Wirklichkeit noch immer um den Güterzug des Unternehmens RheinCargo, dem zum zweiten Mal eine falsche Nummer zugewiesen wurde.

Der RheinCargo-Güterzug läuft nun als Güterzug der Deutschen Bahn im System und fährt am Stellwerk Meerbusch vorbei. Die Fahrdienstleiterin in Meerbusch-Osterath geht offenbar davon aus, es habe sich bei dem vorbeifahrenden Zug um den Güterzug der Deutschen Bahn gehandelt. Der DB-Güterzug befindet sich in Wirklichkeit jedoch noch auf der Strecke zwischen Neuss und Meerbusch und ist noch nicht am Stellwerk Meerbusch-Osterath vorbeigefahren.

Beide Fahrdienstleiterinnen gehen von einer technischen Störung der Streckenblock-Anlage aus, die in Wirklichkeit jedoch einwandfrei funktioniert. Die Fahrdienstleiterin in Neuss-Weißenberg bittet über Funk ihre Kollegin in Meerbusch-Osterath zu prüfen, ob der Abschnitt zwischen Neuss und Meerbusch frei ist. Dabei nennt sie jedoch nicht die Nummer des DB-Güterzugs, für die die Räumung des Gleises geprüft werden soll.

Das Stellwerk am Bahnhof in Meerbusch-Osterath. Foto: Kandzorra, Christian

Die Fahrdienstleiterin in Meerbusch-Osterath gibt ihrer Kollegin die Rückmeldung, dass sich der DB-Güterzug in Meerbusch-Osterath befindet und die Strecke zwischen Neuss und Meerbusch folglich frei ist. Sie glaubt nach wie vor, der DB-Zug sei bereits an ihrem Stellwerk vorbeigefahren. Tatsächlich befindet sich der DB-Güterzug noch immer auf der Strecke vor Meerbusch.

19.22 Uhr: Der DB-Güterzug hält kurz vor Meerbusch-Osterath vor einem Einfahrsignal.

19.24 Uhr: Der Rhein-Münsterland-Express RE 7 mit 180 Fahrgästen fährt in den Streckenabschnitt zwischen Neuss und Meerbusch, hält aber an, weil dem Lokführer über ein Signal angezeigt wird, dass die vor ihm liegende Strecke durch einen anderen Zug blockiert ist.

Die Fahrdienstleiterin in Neuss-Weißenberg geht irrtümlich davon aus, der als besetzt markierte Abschnitt vor Meerbusch sei frei. Sie erteilt dem Lokführer des RE 7 die Erlaubnis, in den Abschnitt einzufahren. Sie versäumt dabei, dem Lokführer das „Fahren auf Sicht“ mit einer Geschwindigkeit von maximal 40 Kilometern pro Stunde anzuordnen – ein weiterer Fehler. Der Lokführer beschleunigt auf 120 Kilometer pro Stunde.

Es ist etwa 19.26 Uhr, als der Güterzug, der das Gleis kurz vor Meerbusch-Osterath blockiert, langsam anfährt, um seine Fahrt fortzusetzen.

19.27 Uhr: Der RE 7 fährt in den Abschnitt vor Meerbusch-Osterath. Der Lokführer erkennt das Ende des Güterzuges und leitet sofort eine Notbremsung ein. Er reißt die Tür seines Führerstands auf, rennt nach hinten und warnt seine Fahrgäste.

19.27.40 Uhr: Der RE 7 fährt bei Kilometer 41,72 auf den Güterzug der Deutschen Bahn auf, mehrere Waggons und der vordere Teil des Personenzugs entgleisen.

Beim Zusammenstoß werden 41 Menschen im vorderen Teil des Personenzugs verletzt. Der vordere Zugteil ist stark beschädigt, das Licht ausgefallen. Wenige Sekunden später steht der Lokführer auf, greift ein Notfall-Funkgerät und setzt mehrere Notrufe ab.

Durch die Notrufe werden zahlreiche Rettungskräfte alarmiert. Deren Einsatz ist durch die Feuerwehr Meerbusch ebenfalls minutengenau dokumentiert.

19.28 Uhr: Drei Züge der Feuerwehr werden mit dem Einsatzstichwort „Verkehrsunfall Zug“ zum Bahnhofsweg nach Osterath alarmiert. Die Rettungskräfte gehen von einem Massenanfall von Verletzten aus.

19.31 Uhr: Die Feuerwehr Meerbusch steht ab jetzt in Kontakt mit der Leitstelle der Bahn.

Etwa 20 Minuten nach der Alarmierung gibt die Feuerwehr Meerbusch eine erste Rückmeldung: Die Einsatzstelle ist weit entfernt. Der Lokführer des Güterzugs, auf den der Personenzug aufgefahren ist, berichtet der Feuerwehr von einem lauten Knall.

19.49 Uhr: Die Feuerwehr fordert einen Notfallmanager der Bahn an, die Oberleitung ist abgerissen.

19.51 Uhr: Die Leitstelle der Bahn teilt über Funk mit, dass bei Kilometer 41,8 ein Personenzug auf einen Güterzug aufgefahren ist.

Das gesamte Rettungsdienstsystem des Rhein-Kreises Neuss wird alarmiert, immer mehr Rettungswagen erreichen in den Minuten danach Osterath. Wegen des starken Funkverkehrs ordnet Einsatzleiter Tim Söhnchen von der Feuerwehr Meerbusch einen Funkstopp an.

19.56 Uhr: Nach Erkundung der Unglücksstelle werden alle Einsatzkräfte in Richtung Kaarster Straße/Feldweg Greit verlagert.

20.25 Uhr: Der Notfallmanager der Bahn trifft an der Unglücksstelle ein und schaltet kurze Zeit später die Oberleitung ab. Zu diesem Zeitpunkt besteht jedoch noch keine Spannungsfreiheit.

Die Wartezeit wird zur Belastungsprobe für Verletzte im Zug und die Einsatzkräfte, die die Zwischenzeit nutzen, um die Unglücksstelle taghell auszuleuchten und ihr Equipment direkt an die Unfallstelle zu bringen. Knapp zwei Stunden nach dem Zusammenstoß der Züge kommt die entscheidende Meldung:

21.16 Uhr: Die Oberleitung ist vor dem Güterzug und hinter dem Personenzug geerdet. Die Rettungskräfte können den Personenzug erstmals betreten. Sie brechen die Türen auf und sichten die Verletzten im Personenzug.