Nach Tod zweier Arbeiter bei Zugunglück Erlaubnis für Baumaßnahme in Hürth hat wohl gefehlt

Für die Baumaßnahme an den Gleisen, bei denen am vergangenen Donnerstag zwei Arbeiter ums Leben kamen, soll es keine keine offizielle Erlaubnis gegeben haben. Das berichteten die „Bild“ und der „Kölner Stadtanzeiger“. Demnach wird sich auf die Auswertung eines aufgezeichneten Funkgesprächs zwischen dem Bauüberwacher und dem Fahrdienstleister der Deutschen Bahn berufen, wonach die Baumaßnahme durch den Fahrdienstleister abgelehnt worden sein sollen. Die Staatsanwaltschaft Köln, die die Ermittlungen führt, kann das zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht bestätigen. „Zum Hintergrund des Unglückes in Hürth können wir aktuell noch keine Angaben machen, die Ermittlungen laufen noch“, so Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer auf Anfrage.