Zufriedenheitsranking des ADAC In welcher NRW-Stadt Verkehrsteilnehmer besonders unzufrieden sind

Fußgänger in Duisburg, Essen, Dortmund und Köln sind mit der sozialen Sicherheit unzufrieden. Sie sorgen sich vor möglichen Übergriffen. Positive Zufriedenheitswerte erreichen alle fünf Städte in NRW beim Angebot an gesicherten Überquerungsmöglichkeiten und deren Beleuchtung sowie der Direktheit und Breite der Gehwege. Unter den ÖPNV-Nutzern herrscht in Duisburg, Köln, Essen, Dortmund und Düsseldorf verstärkt Unzufriedenheit mit den Informationen bei Störungen, dem Preis-/Leistungsverhältnis und den Pkw-Stellplätzen an Bahnhöfen und Haltestellen. Die Zuverlässigkeit bewerten ÖPNV-Nutzer in Duisburg und Köln besonders schlecht. Auch in Essen und Düsseldorf sind mehr ÖPNV-Fahrer mit der Pünktlichkeit unzufrieden als zufrieden. Besser schneiden die NRW-Städte in puncto Haltestellendichte, Länge der Wege beim Umsteigen und Beschilderung an Bahnhöfen und Haltestellen ab.