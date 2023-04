Überfall in Zülpich 81-Jährige in ihrem Haus gefesselt und beraubt

Einbrecher haben in Zülpich eine 81 Jahre alte Frau in ihrem Haus überfallen, gefesselt, mit einem Messer bedroht und beraubt. Wie die Polizei im Kreis Euskirchen am Montag berichtete, verschafften sich die drei mit Sturmhauben maskierten Männer am Sonntagabend Zutritt zu dem Einfamilienhaus der Frau. Sie fesselten die 81-Jährige und durchsuchten nach Polizeiangaben nahezu jedes Zimmer.