Bluttat in Zülpich Mann soll Ehefrau mit Messer getötet haben

Ein 34-Jähriger soll in Zülpich (Kreis Euskirchen) seine Ehefrau mit einem Messer tödlich verletzt haben. Zeugen hätten am Morgen den Notruf gewählt, woraufhin Einsatzkräfte die 30-Jährige tot in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gefunden hätten, teilten die Bonner Staatsanwaltschaft und die Polizei gemeinsam mit. Der Ehemann sei ebenfalls schwer verletzt und in intensivmedizinischer Behandlung.