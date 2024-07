Chemikalien im Millionenwert Ermittler heben Drogenlabor bei 73-Jährigem in Zülpich aus

Nach dem Fund eines Drogenlabors in einem Gehöft in Zülpich in Nordrhein-Westfalen gehen die Ermittler von einem Verkaufswert der Chemikalien in Millionenhöhe aus. Untersuchungen ergaben, dass es sich bei den 67 Litern Flüssigkeit um Amphetaminöl handelte, wie die Polizei in Euskirchen am Montag mitteilte. Daraus hätten rund 335 Kilogramm Amphetamin hergestellt werden können. Der Verkaufswert wird demnach auf über 3,3 Millionen Euro beziffert.