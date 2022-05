Zuckerfest in NRW : Zwischen Börek und Baklava

Zum Zuckerfest gibt es traditionell eine reich gedeckte Tafel – mit Reis- und Fleischgerichten, Fladenbrot, Linsensuppe und Süßspeisen. Foto: Getty Images/iStock

Dinslaken/Wuppertal Nach zwei Jahren Corona-Pandemie können Muslime das Ende des Ramadan endlich wieder feiern. Am Montag beginnt das dreitägige Zuckerfest. Was haben muslimische Familien am meisten vermisst?

Es ist das Frühstück mit der ganzen Familie, das ihr so sehr gefehlt hat. Am Morgen des Zuckerfestes kommen alle bei Yasemin Veziroglus Eltern in Dinslaken zusammen. Ihre Geschwister, ihre Tanten und Onkel, die Cousins, Nichten und Neffen. Bevor sie Lokum essen, Baklava und Börek, machen sie im Garten ein Foto. Das ist Tradition. „Wir stehen alle nebeneinander, wie die Orgelpfeifen“, sagt Veziroglu. „Später schauen wir uns dann an, wie wir uns über die Jahre verändert haben.“ Nur Fotos aus 2020 und 2021 gibt es nicht. Da saßen alle zu Hause, traurig. Das soll dieses Jahr anders werden: Ab Montag markiert das dreitägige Zuckerfest das Ende des Fastenmonats Ramadan, diesmal ohne Corona-Einschränkungen.

Es war hart, wegen der Pandemie auf das geliebte Frühstück zu verzichten. Veziroglu erinnert sich noch gut, wie sie mit ihrem Mann und ihrem kleinen Sohn 2021 in der Küche saß, stolz, dass sie 30 Tage Fasten durchgehalten hatte, und alle paar Minuten mit anderen Verwandten telefonierte. In den Coronajahren hat sie viel mit ihnen gesprochen, hat Börek gebacken und den Tisch festlich gedeckt, doch nichts konnte das Zuckerfest zum Ende des Ramadan ersetzen. Als Jugendbeauftragte der Ditib-Moschee Dinslaken redete sie den Mädchen aus der Gemeinde gut über Zoom zu, sagte ihnen, dass bald alles besser werde. Doch manchmal hat sie selbst gar nicht mehr daran geglaubt.

Als die meisten Corona-Beschränkungen vor dem Ramadan 2022 fielen, jubelte Veziroglu. Die rund eine Million Muslime in NRW dürfen wieder ohne Abstand in der Moschee beten, sie müssen nicht mehr ihren eigenen Gebetsteppich mitbringen und können ihre Feste feiern, wie sie fallen. Das Zuckerfest wird wieder zum großen Event. Die Kinder klingeln an den Türen und bekommen Bonbons und Kleingeld, die Jüngeren küssen die Hände der Älteren und jeder Gast, der vor der Tür steht, wird hereingebeten und bekommt ein Festmahl vorgesetzt.

Kaan Aygün aus Wuppertal hat die besten Erinnerungen an das Zuckerfest als Kind. Er war am Abend vorher immer sehr aufgeregt. „Das ist wahrscheinlich vergleichbar mit dem Weihnachtsfest bei den Christen“, sagt der 25-jährige Lagerist. „Da freuen sich die Kinder doch auch immer sehr drauf.“ Seine Mutter bereitete schon den ganzen Tag Speisen vor, putzte die ganze Wohnung. Er legte seine neue Kleidung, die er für das Fest bekommen hatte, raus und ging früh schlafen. Denn der nächste Tag begann früher als sonst – eine Stunde nach Sonnenaufgang beten Muslime in der Moschee oder auf einem Gebetplatz. Dann kehren sie zu ihren Familien zurück und essen gemeinsam. Als kleines Kind hat Aygün Süßigkeiten von seinen Eltern bekommen, später auch Geld. „Das war natürlich besonders toll“, sagt er. „Ich habe das immer gespart.“ Jetzt, wo er erwachsen ist, fühlt sich das Zuckerfest für ihn nicht mehr so besonders an. Trotzdem freut er sich, wenn die ganze Familie zusammenkommt. Es ist selten geworden, dass alle an einem Tisch sitzen.

So ist es auch bei Ali Sak, Vorsitzender des Türkischen Elternvereins NRW. Er genießt es, dass er erstmals wieder mit seiner ganzen Familie in einem Vereinslokal in Essen feiern kann. 50 Verwandte bringen Reisgerichte, Hähnchenspieße, Lahmacun, Pide, Börek und Baklava mit. Auf Letzteres freut er sich besonders, auch, wenn er das Gefühl hat, nicht mehr so viel davon essen zu können. „Das setzt jetzt viel schneller an, aber zum Zuckerfest ignoriere ich das mal“, sagt der 56-Jährige. „Es wird ein Tag der Freude.“

Die Normalität ist zurückgekehrt, auch schon beim Fasten. Veziroglu und ihre Freundin Enise Cetin hörten dem Religionsbeauftragten ihrer Gemeinde wieder live zu, wenn er während des Ramadan täglich aus dem Koran vorlas. Sie standen Seite an Seite mit den anderen Frauen, wenn sie beteten und das gemeinsame Fastenbrechen „Iftar“ nach Sonnenuntergang an 30 Tagen bei 30 verschiedenen Verwandten oder Freunden feierten. „Anfangs war das total überwältigend“, sagt Cetin. „Ich habe so eine unbändige Freude gespürt.“ Veziroglu pflichtet ihr bei. „Ja, fast schon überfordernd, weil ich es gar nicht mehr gewohnt war“, sagt sie.

