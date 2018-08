Zu viele Krankheitsfälle: Ausfälle und Verspätungen bei der Bahn am Samstag

Münster Landesweit fielen am Samstag Züge aus, weil sich zu viele Mitarbeiter krank gemeldet haben. Betroffen waren Linien im Sauerland und am Niederrhein. Vielerorts wurde ein Schienenersatzverkehr angelegt.

