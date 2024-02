Probleme bei den Landwirten Zu viel Niederschlag in NRW – Düngesaison verschiebt sich

Weil die Böden vielerorts noch zu nass sind, verschiebt sich die Düngesaison in Nordrhein-Westfalen. Die Felder seien mancherorts nicht befahrbar, sagte Jan-Malte Wichern von der Landwirtschaftskammer NRW in Münster. Anfang Februar fangen die Landwirte üblicherweise damit an, mit Düngefahrzeugen auf die Felder zu fahren. Nun müsse sich der Großteil der Bauern in Geduld üben. „Die Niederschlagsmengen im Herbst und Winter lagen auf Rekordniveau, das hat Folgen für die Arbeit.“ Der Bedarf an Nährstoffen sei bei den Pflanzen vorhanden, vor allem bei wettergeschwächtem Wintergetreide, sagte der Agrarexperte.