Zu trocken : In Nordrhein-Westfalens Wäldern findet sich kaum Saatgut für Bäume

Münster Ob Bucheckern oder Eicheln: Saatgut gesunder Bäume ist in Zeiten des Klimawandels und Borkenkäfer-Befalls wichtig, um stark beschädigte Wälder wieder auf Vordermann zu bringen. Doch die Ernte fiel mickrig aus.

Nordrhein-Westfalens Waldbesitzer haben im vergangenen Jahr sehr wenig Saatgut für Bäume geerntet. Nach 189 Tonnen 2020 seien es nur 10 Tonnen gewesen, teilte der Landesbetrieb Wald und Holz NRW am Donnerstag mit. So gering sei die Ernte seit mehr als zehn Jahren nicht gewesen. „Viele Bäume haben nach drei heißen und zehrenden Jahren nun auf Erholung geschaltet und Energie gespart“, sagt der Forstgenetik-Experte Johannes Jesch. „Wir hoffen auf eine reiche Blüte und Saatgut-Ernte im Jahr 2022.“

Saatgut für den kommerziellen Verkauf dürfen Waldbesitzer nur auf zertifizierten Flächen ernten, wo seit langem besonders kräftige und gesunde Bäume wachsen. Baumschulen pflanzen das Saatgut in Beeten an. In der Regel nach zwei bis vier Jahren kommen die jungen Bäume dann in den Wald. Die Folgen der mickrigen Ernte des vergangenen Jahres werden also erst ab 2023 für Wiederbewaldungsvorhaben spürbar sein. Allerdings hält sich Saatgut auch einige Jahre - Vorräte voriger Ernten könnten also helfen.