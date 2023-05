Zu schnell gefahren Streit vor Gericht ums Fahrtenbuch nach Blitzer-Foto

Der Klassiker nach einem Blitzer-Foto: Der Halter des Autos kann oder will nicht sagen, wer am Steuer gesessen hat. Darauf ordnet die Behörde das Führen eines Fahrtenbuches an. Gegen diese Verpflichtung richtet sich die Klage einer Frau aus dem Rhein-Erft-Kreis. Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht verhandelt den Fall am 31. Mai und will voraussichtlich noch am selben Tag eine Entscheidung verkünden.