Rundgänge, Osterrallye, Eiersuche Tierische Ostern im Zoo

Ein Besuch im Zoo gehört für viele zum Freizeitprogramm dazu, gerade für Familien mit Kindern. Entspannt zwischen den Gehegen entlangschlendern, neues über Fauna und Flora lernen – all dies kann ein Ausflug in den Zoo bieten. Besonders an den Ostertagen bietet sich ein Besuch an, viele Tierparks haben spezielle Aktionen für Kinder und Familien. Aber nicht nur: Auch die tierischen Bewohner der Zoos bekommen vor und an den Feiertagen einiges geboten.