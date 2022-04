Preise, Corona-Regeln, Attraktionen : Die beliebtesten NRW-Zoos auf einen Blick

Düsseldorf Osterferien zu Hause? Dann ab in den Zoo, im Frühling ist es dort besonders schön, weil es viele niedliche Tierkinder gibt. Nordrhein-Westfalens beliebteste Tierparks im Überblick.

So viele Zoos und Tiergärten geballt wie in Nordrhein-Westfalen gibt es sonst nirgendwo. Sie setzen sich für den Erhalt bedrohter Tierarten ein und sind beliebtes Ausflugsziel für Familien. Was es wo zu bestaunen, zu streicheln und kennenzulernen gibt, haben wir hier zusammengestellt.

Eintritt Erwachsene zahlen 17,50 Euro, Kinder und Jugendliche von drei bis 17 Jahren zehn Euro. Hunde dürfen für fünf Euro mit in den Zoo. Zudem gibt es einige Ermäßigungen. Der Zoo empfiehlt, Tickets vorher online zu kaufen, um Warteschlangen an den Kassen zu reduzieren.

Öffnungszeiten Die Kassen haben von 9 bis 17.30 Uhr geöffnet. Der Zoo schließt um 19 Uhr; die Tierhäuser um 18.30 Uhr.

Corona-Regeln Maskenpflicht (FFP2-Maske oder OP-Maske ab sechs Jahren) gilt in den Tierhäusern, dem Delfinarium, auf den begehbaren Tieranlagen und in Innenräumen wie den Toiletten. Zudem sollen 1,5 Meter Abstand zu anderen Besuchern und den Tieren gehalten werden.

Für Kinder Der Zoo wirbt damit, ein Freizeitpark für die ganze Familie zu sein. Und das trifft auch zu. Neben den Tieren im Streichelzoo gibt es für Kinder noch Spielplätze, ein Piratenschiff und einen Niedrigseilparcours.

Tierischer Nachwuchs Lange Wimpern, Kulleraugen und ein dunkelbraunes Fell: Im Streichelzoo wachsen derzeit zwei kleine Dahomey-Zwergrinder auf. Und im Affenhaus kam Ende Januar ein schneeweißes Bärenstummelaffen-Jungtier zur Welt. Für den Erhalt der stark gefährdeten Primatenart ist das laut Zoo ein großer Erfolg.

Muss man gesehen haben Die Tropenhalle Rio Negro. Dort taucht man unter einer großen Kuppel in die Welt des Amazonas ein. Durch eine Panoramascheibe können Tiere unter Wasser angeschaut werden. In den Bäumen leben Löwenäffchen und Sumpfspringaffen.