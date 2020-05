Maskenpflicht, Fütterungen, Tierhäuser : Diese Zoos in NRW sind geöffnet und diese Regeln gelten

Düsseldorf Seit Montag dürfen Zoos und Tiergärten in Nordrhein-Westfalen wieder öffnen. Doch die Maßnahmen in der Corona-Krise unterscheiden sich in einigen Punkten, teilweise gibt es eine Maskenpflicht im gesamten Zoo. Ein Überblick über die Region.

Zoo Duisburg

Lockerungen in Corona-Krise : Was in NRW jetzt alles wieder möglich ist

Zoo Krefeld

Zoo Köln

Zoo Dortmund

Allwetter-Zoo Münster

Tiergarten Mönchengladbach

Tiergarten Kleve

Vogelpark Solingen

Der Natur- und Tierpark Brüggen will am Donnerstag, 7. Mai, wieder öffnen. An diesem Tag dürfen auch wieder Spielplätze in Nordrhein-Westfalen genutzt werden. Die Zoom-Erlebniswelt Gelsenkirchen will spätestens am Donnerstag aufmachen, eventuell auch schon am Mittwoch. Die Details klären die Zoos derzeit noch.