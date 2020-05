Kostenpflichtiger Inhalt: Maskenpflicht, Fütterungen, Tierhäuser : Diese Zoos in NRW sind geöffnet und diese Regeln gelten

Ein kleiner Junge steht an der Glasscheibe eines Geparden-Geheges (Symbolbild). Foto: dpa/Arne Dedert

Düsseldorf Seit Montag dürfen Zoos und Tiergärten in Nordrhein-Westfalen wieder öffnen. Doch die Maßnahmen in der Corona-Krise unterscheiden sich in einigen Punkten, teilweise gibt es eine Maskenpflicht im gesamten Zoo. Ein Überblick über die Region.