Zoos in NRW vor der Wiedereröffnung : „Froh, dass es endlich wieder losgeht“

Tiger „Fedor“ döst in seinem Gehege im Allwetterzoo Münster. Der Zoo will am Montag nach viermonatiger Corona-Schließung erstmals wieder für Besucher öffnen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Nach vier Monaten im Lockdown bereiten sich die Zoos in NRW auf die Wiedereröffnung vor – womöglich schon in der kommenden Woche. Vieles hängt jetzt an der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW.

Die Gelsenkirchener Zoom-Erlebniswelt möchte am 12. März wieder öffnen. „Das ist unser Zieltermin, den wir anstreben. Vorher schaffen wir es nicht, so kurzfristig einen so großen Betrieb hochzufahren“ sagt Leiter Hendrik Berndson. Ein Großteil des Personals sei infolge der Pandemie in Kurzarbeit geschickt worden; die müssten jetzt „zurückgeholt“ werden, sagt er. „Und seit November haben wir auch die Gehwege im Zoo nicht so gründlich saubergemacht wie sonst. Das müssen wir jetzt alles schnell nachholen“, sagt er. Viele Kleinigkeiten seien noch zu erledigen. „Und dann sind wir froh, dass es endlich wieder losgehen kann – hoffentlich jedenfalls.“

Nach viermonatiger Schließung wollen einige Tierparks in Nordrhein-Westfalen möglichst in der nächsten Woche wieder für Besucher öffnen. Der Kölner Zoo hat sich hingegen noch nicht zu seinen Planungen geäußert. Bund und Länder hatten am Mittwoch beschlossen, dass in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von weniger als 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner unter anderem Zoos mit Terminvergabe wieder öffnen dürfen. Weitere Details sollen in der neuen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW stehen, die vermutlich am Freitag veröffentlich wird. Im Krefelder Zoo hängen bereits alle Schilder für eine coronakonforme Besucherführung. Und auch der sogenannte Besucherzähler funktioniert. „Wir dachten, wir sind perfekt vorbereitet“, sagt Krefelds Zoosprecherin Petra Schwinn. „Wenn die Rahmenbedingungen alle so geblieben wären, wie sie vor der Schließung im November waren, könnten wir problemlos am kommenden Montag, 8. März, wieder öffnen.“

Aber so einfach sei das diesmal nicht. Denn der Entwurf der Bundesverordnung sieht vor, dass bei einem Inzidenzwert von 50 bis 100 Zoos nur nach Terminvereinbarung besucht werden dürfen. Und das stellt die Tierparks vor Herausforderungen. „Da der Inzidenzwert in Krefeld über 50 liegt, gilt für uns diese Regelung. Da Zoos in der Regel von weitaus mehr Menschen besucht werden als Museen oder Galerien, ist dies nicht ganz so einfach zu lösen“, erklärt Schwinn.

Für die Zoos ist jedoch eine schnelle Wiedereröffnung extrem wichtig – viele haben wegen der Pandemie und der damit verbundenen Zwangsschließungen enorme Verluste gemacht, zum Teil in Millionenhöhe. Jeder Tag ohne Besucher ist ein weiterer Tag ohne Einnahmen. Allein im Krefelder Zoo hat sich durch fehlenden Einnahmen aus Eintritten im Januar und Februar bereits ein Fehlbetrag von 270.000 Euro ergeben. „Eine schnelle Wiedereröffnung ist notwendig, da in 2021 bisher keine Unterstützungsgelder vom Bund oder Land geplant sind“, sagt Schwinn. Entsprechende Gespräche mit der Landesregierung hätten bisher noch keine Ergebnisse erbracht.

Ähnliches berichtet man im Alltwetterzoo in Münster „Die Eintrittsgelder sind unsere Haupteinnahmequelle. Nach 18 Wochen Lockdown ist der Ausblick auf wiederkehrende Einnahmen nicht nur schön, sondern auch immens wichtig“, sagt Sprecher Sebastian Rohling. Deswegen laufen in Münster die Vorbereitungen auf Hochtouren. Ähnlich wie in Gelsenkirchen ist – bedingt durch Kurzarbeit – einiges liegengeblieben, das unter normalen Umständen längst erledigt wäre. „Das Team aus Handwerken, Reinigung und Gärtner sowie die Zootierpfleger arbeiten aber mit Hochdruck daran, alles für einen gelungenen und vor allem sicheren Aufenthalt im Allwetterzoo vorzubereiten“, sagt Rohling.

Auch manche Tiere müssen sich offenbar auf die Rückkehr der Besucher einstellen. „Wirklich sensibilisiert werden müssen unsere Tiere nicht. Sie kennen ja auch die Zeit ohne Corona. Allerdings müssen sie sich – einige mehr, andere weniger – wieder an mehr Menschen gewöhnen“, sagt der Sprecher des Allwetterzoos.

Die Zoos warten jetzt auf die Neufassung der NRW-Corona-Schutzverordnung. „Wenn es bei den gleichen Regelungen wie in der Bundesverordnung bleibt, wird es unsere Aufgabe sein, ein online-basiertes System zu finden, mit dem wir pro Tag bis zu 2000 Menschen mit bezahlter Buchung in den Zoo lassen können und gleichzeitig auch unsere Jahreskarteninhaber berücksichtigen können“, sagt Krefelds Zoosprecherin Schwinn.

(csh)