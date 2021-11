Drillinge mit Star-Potenzial : Flauschige Löwen-Mädchen begeistern Gäste im Gelsenkirchener Zoo

Gelsenkirchen Niedlich, noch ziemlich tapsig und mit großem Star-Potenzial: Der Gelsenkirchener Zoo präsentiert seine jungen Löwen-Drillinge und lüftet das Geheimnis um Namen und Geschlecht.

Malaika lässt sich von Mama Fiona liebevoll das Gesicht abschlecken, Jamila streicht neugierig durch die Höhle und Kumani versucht, einen Felsen zu erklimmen: Flauschalarm im Löwen-Gehege im Gelsenkirchener Zoo. Das Geheimnis um das Geschlecht und die Namen des Dreifach-Nachwuchses wurde gut fünf Wochen nach der Geburt gelüftet. Die drolligen Drillinge sind allesamt Mädchen und heißen Jamila, Malaika und Kumani. Stolz präsentierte die Zoom Erlebniswelt am Montag die Mini-Raubkatzen erstmals öffentlich.

Schon kurz nachdem der Sichtschutz um kurz nach Neun gesenkt und der Blick auf Löwenmama Fiona und ihre süßen Drillinge möglich ist, wird klar: Das Trio hat großes Star-Potenzial und dürfte in den kommenden Wochen zum Publikumsmagneten des Revier-Zoos werden. „Das ist schon ein besonderes Ereignis“, schwärmt Gelsenkirchens Oberbürgermeisterin Karin Welge (SPD), die mit den afrikanischen Namen der Katzen auch deren Bedeutung verrät.

Jamila heißt übersetzt „die Schöne“, Malaika ist „der Engel“ und Kumani bedeutet „das Schicksal“. Jamila sei nach der Geburt am 8. Oktober vom Fell der „die Hellste“ gewesen, erläutert Tierpflegerin Wiebke Wolff die Namensfindung. Malaika, das „Engelchen“, verhalte sich „besonders friedlich“. Und Kumani stehe dafür, dass es eben ein (positives) Schicksal war, dass zum ersten Mal drei Löwenbabys in der Afrika-Welt des Zoos geboren wurden.

Die kleinen Raubkatzen wogen bei der Geburt etwa 1,3 Kilogramm, nun bringen sie bald viermal so viel auf die Waage. Sie entwickelten sich prima, seien unternehmungslustig und neugierig, sagt Wolff. Neben der Muttermilch bekommt das Trio bereits kleine Häppchen Rindfleisch. Immerhin: Es sind schon die ersten Zähne zu sehen.

Nach einigen Wochen in der Wurfbox konnten sich die Jungen an ihre neue Umgebung bereits gewöhnen. „Aber jetzt ist die Glasscheibe zum ersten Mal sauber. Wir hatten sie von beiden Seiten mit Matsch verschmiert“, erklärt Wolff. Am Montag wurde die zusätzlich mit einem Sichtschutz versehene Scheibe dann wie ein Denkmal für Fotografen, Kameraleute und etliche Medien enthüllt.