Trauer im Wuppertaler Zoo Gorilla-Weibchen „Ukiwa“ überraschend gestorben

Für die Tierpfleger im Wuppertaler Zoo war es ein Schock: Am Dienstagmittag ist das Westliche Flachlandgorilla-Weibchen „Ukiwa“ überraschend gestorben. Das Menschenaffen-Weibchen war 40 Jahre alt und lebte seit dem 9. Oktober 1986 im Grünen Zoo Wuppertal. Ukiwa hatte schon am Tag zuvor die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme verweigert, am Dienstag verschlechterte sich ihr Zustand aber so sehr, dass auch veterinärmedizinische Maßnahmen nicht mehr halfen. Eine Obduktion soll nun die genauen Todesumstände klären. „Wir sind im Zoo alle sehr betroffen, weil es so schnell ging“, sagt Tierärztin Laura Platner. „Gerade bei Menschenaffen entsteht oft eine enge Bindung zwischen den Tieren und ihren Pflegern.“