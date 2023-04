Nach Sanierung Lippenbären sind erstmals im Zoo in Münster zu bewundern

Nach der Sanierung des Bärenhauses sind im Zoo in Münster erstmals Lippenbären zu Hause. Am Freitag eroberten die beiden dreijährigen Tiere das Außengehege und zeigten sich den Besuchern. Das Bruderpaar kommt aus dem Zoo in Rheine und soll jetzt das Europäische Erhaltungszuchtprogramm bereichern.