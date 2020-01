Nach Brand im Krefelder Zoo : Real stoppt Verkauf von Himmelslaternen

Foto: dpa/Christoph Reichwein 14 Bilder Der Tag nach dem Affenhaus-Brand von Krefeld.

Düsseldorf Nach dem Brand im Krefelder Zoo wird heftig über die Himmelslaternen diskutiert, die das Feuer ausgelöst haben sollen. Die Metro-Tochter Real zieht Konsequenzen.

Von Georg Winters

Die SB-Warenhauskette Real hat am Donnerstagmorgen den Verkauf sogenannter Himmelslaternen in ihrem Online-Marktplatz eingestellt, die mutmaßlich den Brand des Affenhauses im Krefelder Zoo ausgelöst haben. Dem Feuer waren in der Silvesternacht 30 Tiere zum Opfer gefallen.

„Ausgelöst durch die Diskussion, die sich im Zusammenhang mit dem tragischen Brandunglück in Krefeld entwickelt hat, haben wir entschieden, dass diese Artikel von Drittanbietern nicht länger Teil unseres Online-Angebotes sind“, sagte ein Sprecher des Unternehmens unserer Redaktion. Die Artikel seien nicht Teil des Real-Sortimentes gewesen, sondern ausschließlich von Dritten auf der Real-Plattform angeboten worden. Die Produkte seien auch seit Jahren mit einem Warnhinweis versehen gewesen, dass der Gebrauch nicht in allen Bundesländern erlaubt sei, sagte der Sprecher.

Himmelslaternen sind verboten, da sie zahlreiche Brände ausgelöst haben. Hier zeigt die Feuerwehr in Leverkusen-Opladen einen solchen Lampion (Archivbild). Foto: Miserius, Uwe (mise)/Miserius, Uwe (umi)

Auf dem Warnhinweis stand: „Das Benutzen von Himmelslaternen ist in Deutschland, in fast allen Bundesländern verboten. Bitte informieren Sie sich über die Bestimmungen in Ihrem Bundesland! Bitte beachten Sie die dem Produkt beiliegenden Sicherheitshinweise und bedenken sie die möglichen Brandgefahren! Wir empfehlen die Himmelslaterne an einer Drachenschnur zu befestigen, um den Flug des Skyballons besser kontrollieren zu können.“