Medizinischer Eingriff im Kölner Zoo Team der Frauenklinik operiert Orang-Utan-Dame

Bei der Durchführung von Operationen an Tieren durch Humanmediziner handelt es sich nach Angaben des Zoos nach wie vor um eine Seltenheit: „Orang-Utans sind uns Menschen in ihrer Anatomie faszinierend ähnlich. Das Erbgut stimmt zu etwa 97 Prozent überein, sodass auch die Eierstöcke der Menschenaffen denen der primären humanen Geschlechtsorgane in hohem Maße gleichen“, sagte Najafpour. „Die Operation von ausgebildeten Fachleuten dieses Gebietes durchführen zu lassen, erhöht somit die Chancen eines komplikationsfreien Behandlungsverlaufes und kann in einem Fall wie diesem sehr sinnvoll sein.“