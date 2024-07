Zebra-Jungtier Farasi Schwarz-weiß gestreifter Nachwuchs im Gelsenkirchener Zoo

Zebra-Mama Farida kümmere sich liebevoll um ihr Jungtier, hieß es weiter. Den Angaben des Zoos zufolge erkennen Zebramütter ihre Fohlen bereits in den ersten Tagen nach der Geburt am Geruch und an der individuellen Streifung. Das Streifenmuster ist bei jedem Tier verschieden und dient der Tarnung in der flimmernden Hitze der Savanne. Dabei verschwimmen die Streifen - so sind die Zebras für ihre Feinde schlecht zu erkennen.