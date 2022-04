Tierparks in NRW : Wie sich manche Zoo-Besucher daneben benehmen

Im Zoo werden Tiere immer wieder von Besuchern gefüttert, obwohl das verboten ist. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Düsseldorf Es wird an Scheiben geschlagen, um Tiere zu animieren und zu wecken: In den Tierparks in NRW verstoßen einige Besucher gegen die Regeln. Wieso vor allem verbotenes Füttern ein großes Problem ist und ein Zoo den Streichelzoo jetzt an bestimmten Tagen zu lässt.

Streichelzoos sind aus den meisten Tierparks nicht mehr wegzudenken. Bei Besuchern sind sie besonders beliebt. Doch nicht immer halten sich die Gäste an die Vorschriften und gehen mit den Tieren so um, wie sie sollten. Im Dortmunder Zoo lässt man deswegen den Streichelzoo derzeit an Sonn- und Feiertagen schon geschlossen. „Denn es kommt gelegentlich dazu, dass die Zwergziegen bedrängt und hochgehoben werden“, sagt eine Sprecherin der Dortmunder Zoos.

Immer wieder werden Tiere in Zoos von manchen Besuchern absichtlich geärgert und gestört. „Einige versuchen, die Tiere durch Klopfen an den Scheiben zu Aktivitäten zu animieren – beispielsweise, wenn diese schlafen“, sagt die Sprecherin des Dortmunder Zoos. Die Tiere würden sich dann weiter in ihrer Anlage zurückziehen und seien für Besucher gar nicht mehr zu sehen. Das wird auch aus dem Duisburger Zoo berichtet.

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd 15 Bilder Die süßesten Tierbabys in NRWs Zoos

Trotz massiver Aufklärung kommt es zum Bedauern der Zoos immer noch vor, dass Tiere von Besuchern verbotenerweise gefüttert werden. Auch Hinweisschilder an den Tieranlagen, die auf ein Fütterungsverbot hinweisen, bringen nicht immer was. „Altes Brot wird von Zuhause mitgebracht und an die Pferde oder Trampeltiere verfüttert. Ab und zu werden unsere Affen von Besuchern mit Süßigkeiten oder Ähnlichem gefüttert“, berichtet ein Sprecher des Allwetterzoos in Münster. Das könne für Tiere gravierende medizinische Folgen haben – und die Besucher könnten ohne es zu wollen, im schlimmsten Fall ein Tier töten. So lebt zum Beispiel im Duisburger Zoo ein Mohrenmaki, der Diabetes hat und Medikamente nehmen muss. „Wird dieses Tier unwissentlich mit Obst gefüttert, kann es entsprechende Folgen haben“, sagt der Sprecher des Tierparks am Kaiserberg. Außerdem könnte schon ein bisschen Futter, das von Besuchern über den Zaun geworfen wird, zu Konkurrenzsituationen innerhalb einer Tiergruppe führen. „Denn alle Individuen versuchen, an das Futter zu kommen. Dabei wird sich aber das stärkste Tier durchsetzen“, so der Sprecher.

Die verbotenen Fütterungen sind für die Tierparks ein besonderes Ärgernis, weil die Ernährung für das Wohlbefinden der Tiere besonders wichtig ist. Dafür haben die Pfleger spezielle Futterpläne erstellt, die auf die jeweiligen Bedürfnisse der Tiere abgestimmt sind. „So bekommen beispielsweise die Gorillas frisches Laub oder viele verschiedene Sorten Gemüse, die Giraffen erhalten Saftfutter und die Raubtiere verschiedene Sorten Fleisch“, so der Sprecher des Zoos Duisburg. Der Speiseplan könne täglich variieren.

Fallen den Mitarbeitern in den Zoos Besucher auf, die Tiere füttern, werden sie zunächst auf ihr Fehlverhalten hingewiesen. „Wenn uns jemand auffällt, der Tiere füttert, bitten wir ihn freundlich davon abzusehen und erklären die Risiken für die Tiere“, so der Sprecher des Duisburger Zoos. Nur in wenigen Fällen zeigten sich die Betroffenen uneinsichtig. Grundsätzlich müssten Besucher aber, die sich nicht an die gültige Zoo-Ordnung hielten, damit rechnen, des Zoogeländes verwiesen zu werden. „Das kann in Einzelfällen vorkommen. Wir wünschen uns dann, dass diese Besucher ihr unangemessenes Verhalten gegenüber unseren Schützlingen reflektieren“, so der Sprecher.

Dass Tiere von Besuchern geschlagen oder gequält werden, beobachten die Zoos aktuell offenbar nicht. Das war vor wenigen Jahren noch anders. So sagten Zoodirektoren unserer Redaktion damals, dass Tiger mit kleinen Steinen und andere Tiere im Winter mit Schneebällen beworfen worden seien. Außerdem seien Tiere mit Kürbissen, die zur Dekoration aufgestellt gewesen seien, beworfen worden.

(csh)