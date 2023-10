„Die Stadt misst mit zweierlei Maß“ Zombiewalk in Essen an Halloween verboten – diese Alternative gibt es

Seit 15 Jahren laufen an Halloween Untote durch die Innenstadt in Essen. Der Zombiewalk zog seit 2007 immer mehr Gruselfans an, die als Zombies verkleidet marschierten. In diesem Jahr jedoch ist alles anders. Denn der Zombiewalk wurde durch die Stadt Essen und der Polizei verboten. Grund: Zu viele Menschen. Vergangenes Jahr waren 2000 Zombies unterwegs. Zu viele für die Stadt Essen, wie Dirk Bußler, Veranstalter und Sprecher der Initiative Bündnis Zukunftswerkstatt Essen, sagt. „Ich denke, dass es 2022 daran lag, dass gleichzeitig die Lichterwoche eröffnet wurde. So wusste man nicht, wer Teilnehmer und wer Besucher ist.“ Um den Zombiewalk an Halloween erneut stattfinden zu lassen, hätte er ein aufwendiges Sicherheitskonzept entwickeln müssen. „Ich finde, eine so große Stadt wie Essen müsste in der Lage sein, ein Event mit 2000 Menschen in der Innenstadt zulassen zu können.“