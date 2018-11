Zombie-Walk 2018 in Essen: Polizei sucht Opfer nach sexueller Belästigung

Halloween in Essen

Essen Nach dem Zombie-Walk am Halloweenabend soll ein Mann aus Jordanien mehrere Frauen in der Essener Innenstadt belästigt haben. Er wurde festgenommen. Die Polizei bittet mögliche Opfer, sich zu melden.

Nach dem Ende des alljährlichen Zombie-Walks in der Essener Innenstadt am Halloweenabend ist es laut Polizei gegen 21.50 Uhr möglicherweise zu sexuellen Übergriffen gekommen. Zwei Zeugen beobachteten eine Gruppe Zuwanderer, die sich nach Beendigung des Zombie-Walks im Bereich der Kettwiger Straße / Willy-Brandt-Platz aufhielten. Eine Person aus dieser Gruppe soll nach Angaben der Zeugen mindestens sieben Frauen in den Intimbereich gegriffen haben.