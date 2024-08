Tödlicher als Heroin Wieder mehr Drogentote durch „Zombie-Droge“ Fentanyl in NRW

Synthetische Opioide wie Fentanyl sind 100 Mal tödlicher als Heroin. Statt 200 Milligramm Heroin reichen bereits 2 Milligramm Fentanyl für eine tödliche Überdosis. In den USA sterben nach Angaben des Bundesdrogenbeauftragten etwa 100.000 Menschen im Jahr an den Folgen des Konsums synthetischer Opioide, insbesondere Fentanyl. In einem Bericht an den Fachausschuss des Landtags hatte Innenminister Herbert Reul (CDU) bereits im Frühjahr mitgeteilt, das Landeskriminalamt rechne hierzulande nicht mit einer so epidemischen Ausbreitung von Fentanyl.