Weihnachtsmärkte geschlossen Sturmtief zieht über NRW, Probleme im Zugverkehr

Auch über die Weihnachtsfeiertage seien keine Lichtblicke in Sicht, sagte Martin Schönebeck vom Deutschen Wetterdienst am Donnerstag. „Es regnet eigentlich jetzt erstmal einfach weiter“, so der Meteorologe. Außerdem sagte er: „Weiße Weihnachten kann man vergessen.“ Dafür bleibe es in den kommenden Tagen mit Temperaturen zwischen 8 bis 13 Grad tagsüber und fehlendem Frost in der Nacht einfach zu mild.