Sturmtief „Zoltan“ zieht über NRW Baum kracht auf Regionalzug — Ausfälle und Verspätungen am Freitagmorgen

Bei der Polizei in Bonn sind insgesamt 76 Notrufe eingegangen. Verletzte gab es in keinem der Fälle, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen sagte. Es handelte sich vor allem um Einsätze wegen umgestürzter Bäume und beschädigter Autos, zu denen die Feuerwehr über den Zeitraum von Donnerstagnachmittag bis kurz vor Mitternacht ausrückte. In zwei Fällen wurden auch Häuser beschädigt. Wie die Feuerwehr mitteilte, stürzten in einem Fall Dach- und Fassadenteile eines Hauses auf die Straße und beschädigten unter anderem mehrere Autos. Im Ortsteil Pennenfeld stürzte ein rund 20 Meter hoher Baum auf mehrere Reihenhäuser und beschädigte Dach und Fassade. Die Feuerwehr meldete am Donnerstagabend rund 60 Einsätze im gesamten Stadtgebiet. Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Sie beseitigten umgestürzte Bäume, herabgestürzte Äste und sicherten lose Teile von Dächern, Hausfassaden und Gerüsten, wie es in der Mitteilung hieß. Die örtlichen Schwerpunkte der Einsätze lagen demnach in den Stadtteilen Mehlem, Rüngsdorf und Bad Godesberg.