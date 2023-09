Schwerpunkt Schwarzarbeit Zoll kontrolliert Sicherheitspersonal am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf · Am Freitagvormittag wurden Mitarbeitende der Sicherheitsfirmen am Flughafen Düsseldorf im Rahmen einer bundesweiten Aktion gegen Schwarzarbeit kontrolliert. Auch in Köln/Bonn hat es Überprüfungen gegeben.

01.09.2023, 15:32 Uhr

Zollbeamte kontrollierten am Freitag am Düsseldorfer Flughafen. Dieses Mal ging es aber nicht um eingeführte Waren, sondern um die Mitarbeitenden der Sicherheitsfirmen. Foto: Bretz, Andreas (abr)