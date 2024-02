Verdacht der Schwarzarbeit Zoll-Einsatz in fünf Ländern – Objekte in Dortmund und Lüdenscheid durchsucht

Wegen des Verdachts der Schwarzarbeit hat der Zoll in einer großangelegten Razzia in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Hessen, Bayern und Baden-Württemberg insgesamt 28 Objekte durchsucht. Mehr als 300 Beamte seien am Donnerstag und die Nacht zu Freitag hindurch im Einsatz gewesen, sagte eine Sprecherin des Hauptzollamts Dortmund. Auch am Freitagmittag war die Aktion noch nicht abgeschlossen.