Zoll Aachen Tonnenweise gefälschte Markenhemden in Millionenwert beschlagnahmt

Aachen · Der Zoll in Aachen hat fast 300 Kartons mit über 12.000 gefälschten Hemden beschlagnahmt. Die Plagiate kamen aus Asien und sollten an einen Importeur in Norddeutschland gehen.

17.07.2024 , 10:47 Uhr

Der Schriftzug ZOLL ist auf der Kleidung einer Beamtin zu lesen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Frank Molter

Der Aachener Zoll hat mehrere Tonnen gefälschter Markenhemden mit einem Originalwert von fast eineinhalb Millionen Euro beschlagnahmt. Die Plagiate sollen nun vernichtet werden, wie das Hauptzollamt in der nordrhein-westfälischen Stadt am Mittwoch mitteilte. Die Fracht stammte demnach aus Asien und war für einen Importeur in Norddeutschland bestimmt. Die fast 300 Kartons umfassende Fracht hatte offiziell gewöhnliche Hemden enthalten sollen. Zollbeschäftigte fanden dann aber rund 12.400 gefälschte Markenhemden eines bekannten US-Herstellers – insgesamt rund fünf Tonnen. Der Fund gelang bereits in der vergangenen Woche. Die Staatsanwaltschaft übernahm den Fall.

(albu/AFP)